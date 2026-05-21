Стало известно о «серьезных последствиях» для сына миллионера после массового ДТП

Адвокат Сергей Жорин заявил, что сын миллионера из Нижнего Новгорода может столкнуться с «серьезными последствиями» после массового ДТП. Об этом юрист рассказал News.ru.

Ранее в СМИ появилась информация, что 21-летний сын бизнесмена не справился с управлением в центре Нижнего Новгорода. В результате произошла авария с участием нескольких машин, но никто не пострадал. По данным «СтарХита», перед ДТП молодой человек выложил видео из ресторана, на записи он «размахивал бокалом». «Московский комсомолец» отмечает, что сам водитель заявил, что был трезв и «лишь ударился об автомобиль».

Жорин отметил, что навсегда лишить водительских прав в России нельзя, но последствия для сына бизнесмена «все равно могут быть серьезными».

«Если в аварии нет погибших и тяжело пострадавших, то базовая ответственность - административная», - подчеркнул адвокат.

Жорин добавил, что речь может идти о лишении прав на срок до двух лет. Он напомнил, что уголовная ответственность возможна, если в результате ДТП был причинен тяжкий вред здоровью.