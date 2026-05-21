Авария с участием двух автобусов произошла на юго-западе Москвы

Авария с участием двух автобусов произошла на юго-западе столицы в районе Северное Бутово.

Об этом в четверг, 21 мая, сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

— Сегодня около 16:50 на улице Старобитцевская, в районе дома 2, произошeл инцидент с участием автобусов маршрутов е91 и № 523, — передает сообщение пресс-службы «Мосгортранса» агентство городских новостей «Москва».

О пострадавших не сообщается. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

7 мая автобус сбил женщину на Кусковской улице на востоке столицы. Женщина скончалась до прибытия скорой помощи.

29 апреля автобус врезался в КамАЗ городских служб на Варшавском шоссе. В результате ДТП пострадали два пассажира.