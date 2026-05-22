В ДТП на Урале погиб водитель и пострадали игроки пермской баскетбольной команды

Выясняются обстоятельства смертельного ДТП на трассе М-5, где произошло лобовое столкновение микроавтобуса с грузопассажирской "Газелью". В микроавтобусе находились пермские спортсмены, сообщил губернатор края Дмитрий Махонин.

"Сегодня утром в Челябинской области произошло ДТП с участием пермской баскетбольной команды "Бионорд Про", - пояснил он. - Ребята возвращались с соревнований по баскетболу 3х3".

По словам главы региона, водитель микроавтобуса, в котором ехали игроки, погиб. Сопровождающий команды прооперирован в больнице Златоуста. Остальные игроки с ушибами и легкими травмами также доставлены в больницу, где им оказали первую помощь. Сейчас они уже разместились в гостинице и сегодня на поезде намерены выехать в Пермь.

По данным ГУ МЧС по Челябинской области, авария произошла в 6:25 утра на 1739-м километре трассы М-5 в районе Златоуста. Частный микроавтобус Mercedes, в котором находились пять человек, столкнулся с грузопассажирской "Газелью", в которой были трое.

В результате один человек погиб, пять - травмированы. Ограничение движения на участке трассы не вводилось. Дорога в проезжем состоянии в обоих направлениях.