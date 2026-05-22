"Газель" сбила 14-летнюю девочку на пешеходном переходе в Липецке

В четверг, 21 мая, около четырёх часов дня на проспекте 60 лет СССР в Липецке произошло ДТП. Водитель автомобиля ГАЗ совершил наезд на 14-летнюю девочку. Подростка с серьёзными травмами доставили в больницу.

Как рассказали в областном управлении МВД, авария случилась на нерегулируемом пешеходном переходе через дублёр проспекта у дома № 2Б. За рулём «Газели» находился 26-летний водитель (1999 года рождения).

По предварительной информации, девочка получила тяжёлые травмы и была госпитализирована в отделение нейрохирургии.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.