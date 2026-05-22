Перебегавшую дорогу трехлетнюю девочку сбили в Абакане

Перебегавшую через дорогу трехлетнюю девочку сбили в Абакане
Трехлетнюю девочку, перебегавшую через дорогу, сбила машина в Абакане. Об этом в пятницу, 22 мая, сообщили в Госавтоинспекции по Хакасии.
ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения. 20-летний водитель Toyota Hilux наехал на ребенка, который выбежал на дорогу из-за припаркованного автомобиля. После удара девочку отбросило к другим машинам. В результате ребенок получил легкие ссадины и ушибы, уточнили в пресс-службе.
