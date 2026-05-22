На Кубани семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

На федеральной трассе "Кавказ" в Армавире произошло серьезное ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля. Как сообщили в пресс-службе полиции Краснодарского края, в результате пострадали семь человек.

Автомобили столкнулись накануне днем в черте Армавира, через который проходит участок федеральной трассы. По данным полиции, ДТП спровоцировала водитель легкового авто.

"56-летняя женщина за рулем BMW не уступила дорогу Ford Transit, под управлением 49-летнего мужчины, и совершила с ним столкновение", - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Кубани.

В больницы на "скорой" доставили обоих водителей транспортных средств и пятерых пассажиров микроавтобуса. Сейчас с ними работают медики. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства ДТП.