Три человека пострадали в ДТП на трассе Кубань

Вечером 21 мая в Грязинском районе на дороге между селом Княжая Байгора и деревней Кубань около половины девятого вечера произошло ДТП. ВАЗ-2107 под управлением 33-летнего мужчины и автомобиль «Чанган» с 52-летним водителем столкнулись лоб в лоб.

В результате удара пострадали три человека: 52-летний водитель «Чангана» (1973 г.р.), 40-летняя пассажирка иномарки (1985 г.р.), 33-летний водитель ВАЗ-2107 (1992 г.р.).

На место происшествия выехала дежурная смена пожарной части №12 из села Коробовка. Спасатели помогли перенести пострадавших в карету скорой помощи, а затем очистили участок дороги от остатков горюче-смазочных материалов и обломков автомобилей, сообщили в управлении ГПСС.

Всего за минувшие сутки на дорогах Липецкой области зарегистрировали четыре ДТП, в которых пострадали шесть человек. Так, 22-летняя пассажирка «Гранты» госпитализирована после тройного столкновения на трассе Лев-Толстой – Данков.