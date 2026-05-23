14 россиян пострадали в ДТП на турецком курорте

В турецком Бельдиби экскурсионный автобус попал в ДТП. Пострадали 14 российских туристов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Погибших и тяжелораненых в результате аварии нет. Всех пострадавших доставили в больницу с травмами средней и лёгкой степени тяжести.

На месте работают медики и полиция. Обстоятельства случившегося выясняются. Подробности аварии не приводятся, известно лишь, что автобус врезался в препятствие.

