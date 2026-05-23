На Ставрополье в ДТП погибли два человека

Автомобиль съехал в оросительный канал, что стало причиной гибели его водителя и пассажирки на Ставрополье. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции.

"39-летний водитель легкового автомобиля Kia не справился с управлением, допустил съезд автомобиля в кювет с последующим съездом в оросительный канал. В результате автоаварии водитель и 26-летняя пассажирка транспортного средства от полученных травм скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Установлено, что водитель имел стаж вождения 19 лет, к административной ответственности за нарушения ПДД за последние 2 года привлекался 10 раз по ч. 2 ст. 12.9 КоАП РФ (превышение установленной скорости движения транспортного средства).