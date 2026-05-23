В Кузбассе пьяный водитель без прав пытался скрыться от ДПС и врезался в автобус

Пьяный водитель без водительского удостоверения пытался скрыться на тонированной "Ладе-Приоре" от ДПС и врезался в пассажирский автобус в Новокузнецке.

Как сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области, пострадали три человека.

"Сегодня около 06:15 (02:15 мск - прим. ТАСС) сотрудники ДПС ГИБДД УМВД России по г. Новокузнецку, находясь на маршруте патрулирования, на улице Запорожской подали сигнал об остановке тонированному автомобилю "Лада-Приора". Однако водитель данное требование не выполнил и, набирая скорость, продолжил движение. Полицейские начали преследование, к которому присоединились еще два экипажа ГИБДД", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что, уходя от погони, водитель игнорировал требования сотрудников Госавтоинспекции остановиться и грубо нарушал правила дорожного движения. На регулируемом перекрестке он проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с пассажирским автобусом.

"В результате аварии в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести доставлены сам нарушитель, его пассажирка, а также пассажирка автобуса", - добавили в ГУ МВД.

При проверке выяснилось, что у 20-летнего водителя нет водительского удостоверения, также у него имелись признаки опьянения. В отношении него составили 23 протокола о правонарушении, проводится проверка. Машину сняли с регистрационного учета.