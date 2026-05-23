В Москве машина после ДТП выехала на тротуар рядом с остановкой

Машина выехала на тротуар после столкновения с другим автомобилем в Москве рядом с остановкой, в результате пассажир машины и пешеход пострадали.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России, по предварительным данным, в районе дома 18 по улице Окской произошло ДТП с участием двух автомобилей.

"В результате происшествия пострадали два человека", - сказали в пресс-службе.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что одна пострадавшая - пассажир машины, вторая - пешеход.