В Москве машина после ДТП выехала на тротуар рядом с остановкой

Машина выехала на тротуар после столкновения с другим автомобилем в Москве рядом с остановкой, в результате пассажир машины и пешеход пострадали.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России, по предварительным данным, в районе дома 18 по улице Окской произошло ДТП с участием двух автомобилей.
"В результате происшествия пострадали два человека", - сказали в пресс-службе.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что одна пострадавшая - пассажир машины, вторая - пешеход.
"Одна из машин после столкновения выехала на тротуар рядом с остановкой общественного транспорта", - сказал собеседник агентства.