Ребенок погиб в ДТП с питбайком под Донецком

12-летний пассажир питбайка погиб в ДТП на трассе под Донецком. Авария произошла у населённого пункта Кутейниково, пишет РИА Новости.

"Пассажир питбайка — 12 лет. Биологическая смерть до прибытия бригады скорой помощи", — сказали в региональном Минздраве.

За рулём находился 16-летний подросток. Он выжил, но получил множественные ссадины и сотрясение головного мозга.

По словам очевидцев, питбайк столкнулся с легковым автомобилем на участке трассы около Кутейниково. Обстоятельства аварии выясняются.

На место выезжали медики и сотрудники ГИБДД.

