В Иране в ДТП погиб консул Азербайджана

Консул Азербайджана в Тебризе Рамиль Имранов погиб в результате ДТП в Иране. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Азербайджана в Telegram-канале.

"Мы глубоко потрясены известием о том, что наш уважаемый коллега-дипломат, Рамиль Рза оглу Имранов, занимавший должность консула Генерального консульства Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран в Тебризе, погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, находясь за рулем автомобиля во время исполнения служебных обязанностей на трассе Джульфа-Тебриз в районе поселка Маранд", - говорится в сообщении дипмисии.

В ведомстве выразили соболезнования родственникам и коллегам погибшего.