В Свердловской области в ДТП погибли два человека

Два человека погибли, еще двое получили травмы в ДТП на трассе под Каменском-Уральским в Свердловской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

"Под Каменском-Уральским сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП. <...> В результате происшествия водитель и женщина-пассажир, находившаяся на переднем пассажирском сиденье, погибли до прибытия бригады скорой медицинской помощи. <...> Еще двое пассажиров <...> с различными травмами доставлены в лечебную организацию для оказания необходимой помощи", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель автомобиля Ford Transit не справился с управлением из-за выбранной небезопасной скорости и съехал с проезжей части.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, будет проведено расследование для выяснения всех обстоятельств случившегося.