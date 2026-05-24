В Бурятии произошло смертельное ДТП

Житель Бурятии погиб при опрокидывании автомобиля. Об этом сообщило региональное УМВД России в мессенджере МАХ.

ДТП произошло в Бичурском районе республики ночью 24 мая на автодороге «Малый Куналей - Узкий Луг». По предварительным данным, 20-летний водитель Toyota Mark II не справился с управлением. Его машина съехала с проезжей части и опрокинулась.

«Водитель от полученных травм скончался на месте происшествия», — говорится в публикации.

Уточняется, что юноша не имел прав для управления транспортным средством.

В автомобиле также был 20-летний пассажир, который в результате аварии, не пострадал. В сообщении говорится, что от госпитализации он отказался.

Установлено, что ни водитель, ни пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности. Проводится проверка случившегося.

