В Петрозаводске автомобиль на скорости протаранил несколько машин

Вечером в центре Петрозаводска произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Telegram-канал «Daily Карелия», авария случилась на пересечении улиц Максима Горького и Красноармейской.

По данным очевидцев, один из автомобилей двигался на высокой скорости и врезался в машину, которая совершала поворот. После этого он по инерции задел ещё несколько транспортных средств. Уличная камера зафиксировала момент столкновения: на записи видно, как от удара разлетаются детали автомобилей, а некоторые из них оказываются на тротуаре. Всего, по предварительным данным, в аварии пострадало пять машин.

На место происшествия оперативно прибыли несколько бригад скорой помощи. По предварительной информации, в результате ДТП травмы получил один человек. Подробности о его состоянии уточняются.

Ранее похожий инцидент произошёл на Камчатке: там автоцистерна столкнула с дороги легковой автомобиль, который затем врезался в соседнюю машину. Этот момент был запечатлён видеорегистратором одного из участников движения.