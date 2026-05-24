Туристический автобус перевернулся в Турции, пострадали 46 человек

Туристический автобус вылетел с дороги и перевернулся близ города Чанаккале в Турции. Пострадали 46 человек, сообщает Turkiye Gazetesi.

Издание пишет, что автобус с туристами двигался из Анкары в Чанаккале. По неустановленной причине водитель потерял управление в районе Йылдыран. Автобус вылетел с дороги и перевернулся в поле.

На место происшествия было направлено множество машин скорой помощи. В результате аварии пострадали 46 человек, включая водителя. Тяжелых травм у них нет.

Пока неизвестно, были ли в автобусе туристы из России. Начато расследование ДТП.

Накануне сообщалось, что экскурсионный автобус с российскими туристами попал в аварию в турецкой Анталье.