Более 10 автомобилей столкнулись вблизи подмосковного Пушкина

Около городского округа Пушкино в Московской области столкнулись 13 автомобилей, включая два грузовика. Об этом в воскресенье, 24 мая, сообщили в Московской областной противопожарно-спасательной службе.

— На 43 километре Ярославского шоссе, недалеко от поселка Лесной городского округа Пушкино произошло массовое ДТП: столкнулись 13 автомобилей, включая две фуры и 11 легковых машин, — говорится в сообщении.

На месте случившегося работают спасатели 327-й пожарно-спасательной части Мособлпожспас и аварийно-спасательного отряда «Пушкино». Автомобилистов призвал соблюдать правила дорожного движения и быть особенно внимательными на дороге, передает Telegram-канал службы.

22 мая в районе дома 4 на улице Островитянова на юго-западе столицы мотоциклист врезался в такси и в результате аварии получил травмы. Кроме того, у пассажира такси диагностировали ушибы.