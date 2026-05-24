Подросток на мопеде влетел в двух человек в регионе РФ

В Сочи подросток на мопеде Greedo сбил двух пешеходов, сообщает пресс-служба регионального МВД в воскресенье.

В сообщении уточняется, что 16-летний водитель мопеда на улице Горького в Сочи сбил 48-летнего мужчину, который переходил дорогу на красный сигнал светофора.

От удара мопед продолжил движение и совершил еще один наезд – на 20-летнего пешехода, который шел вдоль проезжей части.

В ДТП пострадали двое – мопедист и 48-летний пешеход, они госпитализированы. Сотрудниками полиции проводится проверка.