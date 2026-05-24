Человек погиб в массовом ДТП с 13 машинами в Подмосковье

Один человек погиб и еще шестеро пострадали в массовом ДТП в округе Пушкино в Московской области на Ярославском шоссе. Об этом сообщили в Главном управлении МВД по области в мессенджере «Макс».

«В результате ДТП один человек погиб. Также на данный момент шесть граждан обратились за медицинской помощью», — говорится в сообщении.

Авария произошла около 16:38 на 44-м км автодороги М-8 «Холмогоры». По данным МВД, водитель грузовика допустил выезд машины на встречную полосу, в результате произошло столкновение с еще двенадцатью автомобилями.

На месте ДТП работают правоохранители. В полиции предупредили, что движение в месте аварии затруднено.

До этого в Москве в ДТП попал футболист Александр Прудников.

В тот же день в столице еще одна машина врезалась в столб на съезде с Ленинградского на Шереметьевское шоссе. Водитель не выжил.