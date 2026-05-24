В Тюменской области в ДТП погибли три человека

Три человека погибли, еще восемь получили ранения в результате ДТП на 16-м километре федеральной трассы Тюмень - Омск в Тюменской области. Движение на участке осуществляется в реверсивном режиме, сообщили в Госавтоинспекции региона.

"ДТП под Тюменью унесло жизни трех человек, восемь человек получили ранения. Движение на автодороге частично ограничено, осуществляется в реверсивном режиме, регулируется сотрудниками Госавтоинспекции", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Camry выехал на встречную полосу и столкнулся с Mitsubishi. В результате аварии погибли водитель и две пассажирки Mitsubishi, один человек пострадал.

В Toyota находились семь человек, все госпитализированы с различными травмами.

На месте работают следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают обстоятельства случившегося. В пресс-службе прокуратуры Тюменской области сообщили, что организована проверка по факту произошедшего для установления соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.