В Свердловской области перевернулась машина, погибли два человека

Сегодня ночью вол втором часу на 10-м километре автодороги Сергуловка - Маханово в Сухом Логу Свердловской области погибли в аварии двое молодых людей.

По данным Госавтоинспекции региона, 23-летний водитель ВАЗ-2108 выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением, машина съехала с дороги и опрокинулась.

И он, и его 24-летний пассажир (оба жители Сухоложского района), ехавший на переднем сидении, скончались до приезда медиков.

"В момент ДТП оба молодых человека не были пристегнуты и выпали из салона автомобиля", - сообщили в ГАИ.

Водитель имел пятилетний стаж за рулем, его состояние во время аварии будет известно после экспертизы.