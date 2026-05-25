Число пострадавших в ДТП с 13 автомобилями в Подмосковье выросло до 18

В Подмосковье число пострадавших в ДТП в Пушкинском районе в воскресенье, 24 мая, как сообщили ТАСС в оперативных службах, выросло до 18.

По уточненной информации, в массовом ДТП пострадали 18 человек, включая 4 детей.

«Один человек погиб, - сказал собеседник агентства. - Госпитализированы пять человек».

Ранее сообщалось об одном погибшем и 6 пострадавших в аварии в ДТП с участием 13 автомобилей.

Причиной ДТП, предварительно, стал выезд на встречную полосу грузовой машины с полуприцепом.