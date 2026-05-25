Десятки граждан Северной Кореи попали в ДТП на трассе М12

В Нижегородской области 40 граждан Северной Кореи попали в ДТП на трассе М12. Об этом сообщает Mash.

Инцидент произошел в понедельник, 25 мая, в 8:11 утра на 563-м километре М12 «Востока». Автобус с иностранцами, который направлялся в Татарстан, столкнулся с газелью и вылетел в кювет. Пострадавшим числится водитель, он получил травмы. Пассажиры находятся в ожидании резервного транспорта из Нижнего Новгорода.

