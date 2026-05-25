Автобус с россиянами попал в жесткое лобовое ДТП в Турции

В Анталии автобус туристами попал в лобовое ДТП с микроавтобусом. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным СМИ, в результате аварии 13 человек пострадали: семь россиян и шесть румын. Травмы, которые получили туристы, оказались разной степени тяжести. Прибывшие медики оказали пострадавшим первую помощь и госпитализировали для дальнейшего обследования.

Днем 25 мая в Нижегородской области автобус с гражданами Северной Кореи попал в аварию. Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что в результате аварии автобус выехал за пределы проезжей части. В момент ДТП транспорт получил повреждения: у него полностью разбита передняя часть. По данным SHOT, автобус врезался в «Газель», выехал на встречную полосу движения и вылетел в кювет. Среди пострадавших – пять туристов из Северной Кореи и двое водителей.

По предварительной информации, в момент движение водитель общественного транспорта уснул за рулем, это и стало причиной столкновения.

