17-летняя девушка на мотоцикле пострадала в ДТП

Авария случилась днем 24 мая на четвертом километре трассы «Ермолино – Боровск - Верея» в Калужской области. 18-летний парень за рулем мотоцикла не справился с управлением и въехал в барьерное ограждение.

Как рассказали в управлении Госавтоинспекции по Калужской области, травмы получили как водитель, так и его 17-летняя пассажирка. Обоим потребовалась помощь врачей.

Кроме того, на горе-мотоциклиста составили уйму "административок", в том числе за нарушение ПДД с причинением вреда здоровью, езду без страховки и водительских прав.