В Сочи подросток на мопеде сбил двух пешеходов

В Сочи на улице Горького подросток за рулем мопеда сбил двух пешеходов. Инцидент произошёл 24 мая. По данным Госавтоинспекции по Краснодарскому краю, несовершеннолетний мопедист на «Greedo» сбил мужчину 48 лет, который переходил дорогу на красный сигнал светофора. После удара мопед продолжил движение и наехал на 20‑летнего пешехода, шедшего вдоль проезжей части.

Мопедист и первый пострадавший получили травмы, потребовавшие госпитализации. Второй пешеход обошёлся без тяжёлых повреждений. По факту ДТП организована проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, в том числе возможность административной либо уголовной ответственности участников.