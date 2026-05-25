Появились подробности о состоянии пострадавших в ДТП в Турции россиян

Появились подробности о состоянии семи россиян, пострадавших в ДТП с двумя микроавтобусами в районе города Серик в Турции. Об этом сообщило Генконсульство России в Анталье в Telegram-канале.

Известно, что авария произошла в 10 утра 25 мая. Всего пострадали семь россиян, из них трое — дети. «Тяжело пострадавших в результате аварии нет. У одной туристки диагностирован перелом носа, ей планируется провести операцию. Остальные возвращены в отель», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ведомство находится в контакте с представителями туроператора, страховой компании и турецкими спецслужбами, а также держит ситуацию на приоритетном контроле.

24 мая в Турции произошла еще одна авария с туристическим автобусом, ДТП случилось в турецкой провинции Чанаккале. По неизвестной причине он вылетел с трассы в поле и перевернулся. Травмы получили 45 пассажиров.