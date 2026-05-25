Шесть человек пострадали в ДТП в Дебесском районе

Дебёсы. Удмуртия. В воскресенье, 24 мая, около 7 часов 10 минут на 96-м километре федеральной автодороги в Дебесском районе Удмуртии произошло ДТП, в котором пострадали шесть человек. Об этом сообщили в ГАИ Удмуртии.

53-летняя женщина, управляя автомобилем «Хендэ Портер», двигалась по второстепенной дороге. На перекрёстке неравнозначных дорог она не уступила дорогу автомобилю «Лада Гранта» под управлением 40-летнего мужчины, который двигался по главной дороге. Произошёл удар.

В результате ДТП водитель иномарки и её 48-летняя пассажирка с множественными травмами госпитализированы. Обе женщины не были пристегнуты ремнями безопасности.

Также травмы получили водитель отечественного автомобиля и его пассажиры — молодые люди 27, 32 и 33 лет.

