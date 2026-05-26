Два автобуса столкнулись в Воронеже

В понедельник днем, 25 мая, на улице 9 Января в Воронеже произошла авария с участием двух автобусов. В результате ДТП помощь медиков потребовалась двум горожанкам. Подробностями происшествия поделились в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По данным полиции, авария произошла в 3 часа дня недалеко от дома № 24 по улице 9 Января. За рулем «ЛиАЗа» находился 36-летний воронежец, который не учел безопасную дистанцию и протаранил впереди идущий «ПАЗ Вектор».

В результате аварии помощь медиков потребовалась двум пассажирам «ЛиАЗа»: женщин в возрасте 37 и 52 лет доставили в ближайшее медучреждение.

— В данный момент полиция проводит проверку, в ходе которой устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего, — уточнили в пресс-службе.

Напомним, в тот же день произошла другая авария с пострадавшими: на 108-м километре трассы «Воронеж — Луганск» возле села Рыбное водитель внедорожника, начиная движение, не уступил дорогу КамАЗу, который после столкновения перевернулся. Водителя внедорожника и его пассажира с травмами доставили в больницу.