Пассажирским поезд снес двух детей на мотоцикле

Вечером 25 мая в Саратовской области произошло смертельное ДТП с участием подростков. Двое 16-летних ребят ехали на мотоцикле и выехали на железнодорожные пути прямо перед пассажирским поездом.

В результате столкновения оба погибли на месте. Об этом сообщили в ТГ-канале Приволжской железной дороги.

Машинист поезда применил экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось. Поезд следовал по маршруту Балаково — Москва. Происшествие случилось у станции Лопуховка в Аткарском районе.

Из-за аварии движение поезда было задержано почти на полчаса. Железнодорожники напомнили о необходимости строго соблюдать правила и пересекать пути только в разрешённых местах.

