КамАЗ столкнулся со стоящим на ремонте тягачом в Камышлинском районе

В понедельник, 25 мая, в Камышлинском районе на 1170 км автодороги М-5 "Урал" КамАЗ столкнулся с грузовым тягачом JH6 в составе полуприцепа Cargoline, остановившимся на ремонт, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным правоохранителей, 64-летний водитель КамАЗа не выбрал безопасную скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства.

Водитель тягача доставлен в медицинское учреждение.