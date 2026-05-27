Автобус столкнулся с легковым авто в Чувашии

Столкновение автобуса и легкового автомобиля произошло в Чувашии, в результате погиб 1 человек, 10 пострадали. Об этом сообщили в Минздраве Чувашской Республики.

"27 мая в Мариинско-Посадском округе произошло столкновение пассажирского автобуса и легкового автомобиля. По предварительным данным, <...> в результате аварии 1 человек погиб, 10 получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении ведомства в "Максе".

В Минздраве уточнили, что девять пострадавших в состоянии средней степени тяжести доставлены в больницу, еще один человек после осмотра врачами направлен на амбулаторное лечение. Пострадавшим оказывается вся необходимая квалифицированная медицинская помощь. Обстоятельства аварии устанавливаются.