В Волгоградской области водитель спровоцировал массовое ДТП

В Калачевском районе Волгоградской области зарегистрировали дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Волгоградской области, авария случилась в 00.05 на 76-м километре федеральной автодороги Волгоград – Каменск-Шахтинский – Луганск.

37-летний водитель, управляя автомобилем «Омода», выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с грузовой автомашиной «Джак», которая двигалась во встречном направлении. От удара грузовик продолжил движение и врезался в автомобиль ВАЗ-2109.

Водителя автомобиля «Омода» доставили в медицинское учреждение.