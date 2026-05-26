В Новосибирской области произошло массовое ДТП с грузовиками. Об этом сообщает Telegram-канал ACT-54 Black.

© Газета.Ru

«По предварительной информации, в 6:10 неустановленный водитель, управляя автомобилем «Тойота», двигаясь со стороны Кемерова в направлении Новосибирска, на 88 км автодороги Р-255 совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшимся во встречном направлении грузовым автомобилем Dongfeng, после чего совершил столкновение с еще одной встречной фурой Dongfeng», – говорится в публикации.

По данным канала, в момент ДТП два грузовика загорелись. На кадрах видно, как пламя охватило машины полностью. В результате аварии водитель седана Toyota Mark получил травмы, несовместимые с жизнью. Движение транспорта было заблокировано в оба направления. Прибывшие спасатели ликвидировали возгорание.

До этого в Москве байкер ударил автомобиль, из-за которого он чуть не попал в фатальную аварию.

Ранее машина с известным футболистом разбилась в ДТП в Москве.