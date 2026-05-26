В Бельгии школьный автобус столкнулся с поездом на железнодорожном переезде, сообщает издание RTL.

По данным СМИ, ДТП произошло утром 26 мая в коммуне Буггенхаут в Восточной Фландрии. В результате аварии, согласно предварительной информации, могут быть погибшие. Всего в автобусе находились семь детей.

Ранее в немецком Дюссельдорфе столкнулись два трамвая. В них находилось более 60 пассажиров. Как указали журналисты, в результате ДТП пострадали как минимум 27 человек. Пятеро пострадавших получили тяжелые травмы, однако из жизни ничего не угрожает, рассказал представитель полиции.

До этого сообщалось, что в индийском штате Мадхья-Прадеш перевернулся круизный катер с более чем 30 людьми на борту. Утверждалось, что погибли четыре человека, еще минимум 15 граждан числились пропавшими без вести.