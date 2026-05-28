Четыре человека пострадали в ДТП на трассе под Воронежем

Утром в Эртильском районе Воронежской области на перекрестке столкнулись «Дэу Джентра» и «Фольксваген Поло», травмы получили четыре человека.

По предварительным данным полиции, авария произошла около 10:05 на 1 км автодороги «Эртиль – Терновка». 46-летняя водитель «Дэу», жительница района, выезжала со второстепенной дороги на нерегулируемом перекрестке и не уступила автомобилю «Фольксваген», который двигался по главной дороге.

После столкновения помощь медиков понадобилась обоим водителям, а также пассажиркам автомобилей – 64-летней женщине из «Дэу» и 56-летней женщине из «Фольксвагена». Всех пострадавших доставили в больницу.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают причины аварии. По данным ГУ МВД по Воронежской области, всего за прошедшие сутки в регионе зарегистрировали 122 ДТП. В десяти авариях пострадали 14 человек, еще двое погибли.