Девушка на BMW сбила мужчину на юго-западе Москвы

Девушка на машине BMW белого цвета сбила мужчину на проспекте Вернадского на юго-западе столицы. Об этом во вторник, 26 мая, сообщил осведомленный источник.

— Девушка-водитель за рулем автомобиля BMW сбила мужчину в зоне пешеходного перехода возле дома 37 на проспекте Вернадского, — передает слова собеседника агентство городских новостей «Москва».

На место вызвали скорую помощь. Медики госпитализировали мужчину. Сотрудники ДПС выяснят все обстоятельства аварии.

25 мая молодой человек на BMW сбил двух студентов около здания Российского технологического университета в Москве. Юноши отделались синяками и ушибами. У одного из них сломался ноутбук. По словам студента, водитель пообещал ему компенсировать ремонт техники.