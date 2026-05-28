Мажора Сергея Корнилова лишили прав после ДТП

Водитель «Мерседеса» Сергей Корнилов получил очередное наказание от суда. 28 мая 2026 года ему вынесли приговор по делу об отказе от медицинского освидетельствования. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

© Газета.Ru

«Очередное наказание получил 21-летний водитель «Мерседеса». 20 мая 2026 года на него составили четыре протокола (https://t.me/ENews112/26960), один из которых — за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. 28 мая суд назначил Корнилову лишение права управления транспортными средствами на 1 год 11 месяцев и штраф 45 тыс. рублей», — сообщает канал.

ДТП произошло 21 мая. Сергей Корнилов, сын бизнесмена, разбился на элитном кабриолете Mercedes-Benz SL на Похвалинском съезде в Нижнем Новгороде. Молодой человек не справился с управлением и устроил массовое ДТП. На опубликованных кадрах видно, что дорогая иномарка с оторванным колесом стоит у тротуара, еще два автомобиля получили повреждения.

Перед аварией водитель выложил в соцсети видео, где сидит в ресторане и употребляет алкоголь. Затем он сел за руль и сообщил подписчикам, что находится в состоянии опьянения. На место столкновения прибыли сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Сергей Александрович Корнилов, отец водителя, занимал пост генерального директора ГК «Луидор»: коммерсанта не стало в августе 2024 года. Компания предпринимателя занимается выпуском металлоизделий и спецтехники, а также реализацией и техническим обслуживанием автомобилей.

Ранее в Петербурге металлический люк вылетел в водителя и пробил насквозь кроссовер.