В Орловской области в ДТП с тремя автомобилями пострадали три человека

Три человека получили травмы в результате столкновения трех автомобилей на трассе М-2 "Крым" в Орловском муниципальном округе Орловской области. Два человека госпитализированы, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.

По данным пресс-службы, авария произошла на трассе М-2 "Крым". Предварительно установлено, что водитель Volkswagen Tiguan двигался со стороны Москвы в направлении Курска, в районе 382-го километра трассы произошло столкновение Volkswagen Tiguan с грузовиком Mercedes, с последующим столкновением Volkswagen с автомобилем Volvo.