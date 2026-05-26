В Подмосковье подросток на электросамокате сбил ребенка

В подмосковных Люберцах подросток на электросамокате сбил ребенка, об этом сообщает Следственный комитет России.

«В городском округе Люберцы подросток на электросамокате наехал на 4-летнего ребенка. У пострадавшего различные травмы», -- отметили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Глава СК РФ Александр Бастрыкин получил доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

В апреле в Люберцах ввели ограничение на работу компаний по аренде самокатов. Власти сослались на то, что в прошлом году в городе зарегистрировали 18 ДТП с участием кикшеринговых самокатов, в которых пострадали девять детей, в одной из аварий была жертва.