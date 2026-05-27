Водитель без прав сбил 13-летнего велосипедиста в Балахне

ДТП с участием несовершеннолетнего велосипедиста случилось в Балахне. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Нижегородской области.

Авария произошла 27 мая, около 12:20. В районе дома № 26 по улице Карла Либкнехта 20-летний молодой человек за рулем автомобиля Mazda 3 сбил 13-летнего ребенка на велосипеде.

Несовершеннолетний получил травмы. Его доставили в медучреждение. При этом водитель легковушки не имел прав на управление транспортом.

