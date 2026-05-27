Пять человек пострадали на Кубани в массовом ДТП

В Абинском районе Краснодарского края вечером 26 мая в результате столкновения нескольких легковых автомобилей и "Камаза" пострадали пять человек. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кубани, ДТП спровоцировал один из водителей легковых машин.

По информации полиции, столкновение произошло на дороге от Краснодара к Верхнебаканскому рядом с поселком Ахтырским.

"При обгоне 65-летний водитель Skoda не выдержал боковой интервал и столкнулся с попутным "Камазом". По инерции легковушка продолжила движение и столкнулась с Mercedes, ВАЗ 2114 и Lada Vesta", - отметили в пресс-службе ведомства.

В больницу с различными травмами доставили водителя и троих пассажиров Lada, а также водителя Mercedes. Полиция начала проверку инцидента.