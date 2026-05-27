В Чувашии назвали причину ДТП с участием автобуса

Столкновение легкового автомобиля и автобуса в Чувашии произошло из-за потери управления после дождя водителем легковой машины и ее выезд на встречную полосу. Об этом сообщило региональное МВД в Telegram-канале.

"На 20-м километре автодороги Волга - Марпосад на повороте 63-летний житель Мариинско-Посадского округа на Lada Granta потерял управление на скользкой от дождя дороге, машину вынесло на встречную полосу движения, где легковушка столкнулась с автобусом ПАЗ маршрута Новочебоксарск - Мариинский Посад", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава Чувашии, в Мариинско-Посадском округе в результате столкновения пассажирского автобуса и легкового автомобиля погиб человек, 10 пострадали, 9 из них в состоянии средней степени тяжести доставлены в больницу.

По данным полиции, водителя Lada Granta зажало в салоне, для извлечения мужчины из машины потребовалась помощь спасателей. Правоохранители отметили, что позже от полученных травм он умер в больнице.

Прокуратура Мариинско-Посадского района взяла на контроль проверку по факту ДТП с участием пассажирского автобуса, сообщило надзорное ведомство в Telegram-канале. На месте происшествия для координации действий экстренных служб находится заместитель прокурора района Яна Шихранова.