Kia Rio и Kia Ceed столкнулись на калужской дороге

В 7:45 на 40-м километре дороги Калуга - Медынь, в Дзержинском МО, столкнулись «Kia Rio» и «Kia Ceed», из-за того что первый автомобиль не уступил дорогу второму. В результате водитель «Kia Rio», 30-летняя женщина, получила травму и ей пришлось оказать медицинскую помощь.

«Водитель — женщина 1996 года рождения, управляя автомобилем «Kia Rio», двигаясь со стороны г. Медыни, при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не уступила дорогу автомобилю «Kia Ceed»,

- сообщает пресс-служба областного УМВД.