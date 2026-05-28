Двое мужчин пострадали при столкновении машин в Шацком округе

В Шацком округе при столкновении машин пострадали двое мужчин

27 мая в 17:10, в селе Каверино Шацкого округа около дома 70 по улице Центральной столкнулись автомобили «Ауди» и «Лада Калина». Об этом сообщает региональное УМВД.

За рулем иномарки находился 46-летний житель Омска, а отечественной машиной управлял 36-летний житель города Сасово. В результате ДТП оба водителя получили травмы и были доставлены в больницу.

По факту аварии проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.