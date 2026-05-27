Два человека выпали на ходу из автобуса в Новосибирске

Утром среды 27 мая на территории Ленинского района Новосибирска произошло ДТП — несколько человек выпали из движущегося автобуса.

Как сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирской области, инцидент произошел вблизи остановочного пункта в районе ул. Титова, 52.

«По предварительной информации, автобус НЕФАЗ (маршрут 29) отъезжая от остановки общественного транспорта, допустил падение двух пассажиров из салона автобуса», — добавили в ведомстве.

В результате ДТП травмы получили: мужчина 1985 года рождения и мальчик 2019 года рождения.

Правоохранителями устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, ранее в социальных сетях жители Новосибирска рассказали о необычном ДТП, произошедшем минувшей ночью в центре города. По словам горожан, на бок завалилась белая прогулочная карета, которую тянула лошадь.