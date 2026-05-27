Во Владимире мотоциклист сбил двоих детей на пешеходном переходе

Сотрудники владимирской Госавтоинспекции проводят проверку по ДТП, в котором пострадали двое несовершеннолетних пешеходов.

Как сообщили в региональном УМВД, инцидент произошел 27 мая около девяти часов утра на улице Большая Нижегородская.

43-летний водитель мотоцикла Yamaha наехал на двоих детей, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия двое 13-летних подростков получили телесные повреждения.

Госавтоинспекция начала проведение проверки с целью установления всех обстоятельств дорожного происшествия.