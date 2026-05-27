В Липецкой области иномарка оказалась на крыше после аварии

На трассе Елец – Красное в Липецкой области перевернулся на крышу автомобиль Hyundai Accent. ДТП произошло сегодня, 27 мая, на 14-м километре дороги, примерно в 500 метрах от поворота на деревню Трубицино.

Как сообщили в управлении государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области, в аварии пострадал пассажир автомобиля – мужчина 2008 года рождения. От госпитализации он отказался.

На место происшествия выезжала дежурная смена пожарной части №4 села Талица. Спасатели перевернули машину обратно на колеса и отключили аккумулятор, чтобы избежать возгорания.

Причины аварии и обстоятельства произошедшего уточняются.