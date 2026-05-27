Водитель сбил пенсионерку и скрылась в Брянске

22 мая в 10 часов 10 минут в Брянске произошло дорожно-транспортное происшествие, после которого водитель покинул место аварии.

Как сообщили в правоохранительных органах, инцидент случился в районе дома № 2 по улице Бежицкой. 20-летняя девушка за рулем автомобиля NISSAN двигалась по улице Бежицкой со стороны улицы Дуки в направлении улицы Крахмалева.

На регулируемом пешеходном переходе иномарка сбила 76-летнюю женщину. Пенсионерка в тот момент завершала переход проезжей части — она шла слева направо относительно траектории движения автомобиля.

После наезда водитель покинула место происшествия. Пожилая женщина смогла самостоятельно добраться до медицинского учреждения, где после осмотра врачей была госпитализирована.

В отношении 20-летней девушки возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего. Также на нее составлен протокол за оставление места ДТП.

Санкция последней статьи предусматривает лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 года до 1,5 лет либо административный арест до 15 суток.